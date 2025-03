No mês em que se festeja a Liberdade, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) apresenta este ano como "ponto alto" um concerto na Praça do Município, subordinado ao tema "Variações sobre Paredes", a realizar no dia 27.

"A partir da música de Carlos Paredes, mestre da guitarra portuguesa e da composição, António Miguel Guimarães, na direção artística, e Pedro Jóia, na direção musical e guitarra clássica, apresentam um espetáculo para vários instrumentos, com interpretações por Joana Bagulho (cravo), João Paulo Esteves da Silva (piano), José Manuel Neto e Bruno Costa (guitarra portuguesa) e a participação de Carlos Manuel Proença e Nuno Botelho (viola)", revela a EGEAC, em comunicado.

A complementar o espetáculo, decorrerá uma pintura e desenho ao vivo de António Jorge Gonçalves.

No Museu do Aljube, lugar de memória da resistência e da luta pela democracia, está patente até ao final do mês a exposição "Arquitetas da Liberdade", sobre a luta das mulheres pelo direito à habitação antes e depois do 25 de Abril de 1974.

No mesmo museu, inaugura-se no dia 03 de abril a mostra "Antes de ser Independência foi Luta de Libertação", patente até ao final do ano, que retrata os movimentos de libertação e luta anticolonial e antirracista a partir dos arquivos e fundos documentais doados ao Museu.

Pelo Aljube passam também "Anónimos de Abril", uma conversa de Rogério Charraz e José Fialho Gouveia, a decorrer no dia 01, com a participação de João Afonso e Joana Alegre.

Os documentários "Mulheres e Resistência" e "Aqueles que ficaram (em toda a parte do mundo)" passam também pelo Aljube, nos dias 15 e 17, enquanto no dia 10, as portas abrem-se para uma conversa entre Paula Godinho e Diana Andringa, sobre o seu livro "Memórias de Resistência Rural do Sul, 1958-1962".

No dia 25, a entrada no Museu do Aljube é gratuita para todos.

Entre 24 e 26 de abril, o Cinema São Jorge recebe o Festival Política, com cinema, performances, música, humor, exposições e conversas, todos centrados nos 50 anos do Processo Revolucionário em Curso (PREC) e com o foco posto nas atuais "Revoluções em Curso".

As sessões têm interpretação em Língua Gestual Portuguesa, legendagem em português e entrada gratuita.

Ainda no que diz respeito a cinema, o Lu.Ca -- Teatro Luís de Camões tem prevista uma programação de filmes de animação, para os dias 26 e 27, no âmbito do Festival Play.

A Sociedade Nacional de Belas Artes recebe, entre 29 de março e 26 de abril, uma exposição de fotografia de Kenton Thatcher, fotógrafo britânico, radicado em Portugal há mais de 30 anos.

Já o Centro Cultural de Belém (CCB) será palco de um concerto de Helder Moutinho, que presta tributo a João Monge, "Os Dias da Liberdade", no dia 23, ao passo que Zé Pinho & Amigos cantam Zeca Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho e Luís Cília, entre outros, no Museu de Lisboa - Teatro Romano, no dia a seguir.

O teatro também marca presença nestas festividades, com o São Luiz a apresentar o espetáculo "A Tragédia de Aristides Inhassoro", entre 24 e 27 de abril, e o Museu do Fado a mostrar "50 madrugadas", entre 24 de abril e 03 de maio.

No Teatro do Bairro terá lugar um espetáculo de dança, dedicado ao tema "Cooperativa", de 24 a 27 de abril.

As leituras também estarão presentes nas celebrações de Abril, logo com "Ciranda -- Mulheres de Línguas", na Casa Fernando Pessoa, onde serão evocadas as escritoras Judith Teixeira, Gilka Machado, Noémia de Sousa, Olga Savary, Deolinda Rodrigues de Almeida e Alda Espírito Santo, no dia 23.

As Festas de Abril convidam ainda a regressar às ruas e aos lugares da História de Lisboa, em percursos predefinidos pelo Museu de Lisboa e pelo Museu do Aljube.

Para os mais novos, haverá ainda oficinas no Museu Bordalo Pinheiro.

AL // TDI

Lusa/Fim