Concerto de Tiago Fernandes e Jasper recorda José Afonso na Galiza

Um concerto com o cantor português Tiago Fernandes e com o espanhol Pablo Carracedo, conhecido por Jasper, assinalam, no domingo, em Rianxo, a programação "Abril em dezembro", uma iniciativa da Associação José Afonso (AJA)- Galiza.