De acordo com previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), a partir de sexta-feira e até 12 de julho, a concentração de pólen no ar será elevada em todos os distritos de Portugal continental, sobretudo para as árvores oliveira, pinheiro, bétula, sobreiro e carvalho e as ervas gramíneas, tanchagem, azeda, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

No distrito de Lisboa, as maiores concentrações de pólen são na capital e no concelho de Setúbal, para as mesmas árvores e ervas.

Em Évora (região do Alentejo), a concentração de pólen na atmosfera será igualmente elevada, mas para as árvores oliveira, pinheiro e sobreiro, mas mantendo-se as ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Na Região Autónoma da Madeira, as previsões apontam para concentrações baixas de pólen na atmosfera, com destaque para as árvores cipreste, pinheiro, eucalipto e também das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Na Região Autónoma dos Açores, sobretudo em Ponta Delgada, a concentração de pólen na atmosfera será também e baixa, mas com destaque para as árvores cipreste (e/ou criptoméria) e pinheiro e das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

