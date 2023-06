O evento, promovido pela Câmara de Serpa, no concelho de Beja, prolonga-se até 18 de junho e vai percorrer as diversas freguesias do concelho alentejano "para facilitar o acesso à cultura a todos", anunciou a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Todos os concertos do 20.º Encontro de Culturas serão às 22:00, com entrada livre, cabendo ao grupo Samba Sem Fronteiras, de Luca Argel, abrir o evento no Largo Conde de Ficalho, em Vila Verde de Ficalho.

Na quinta-feira, o 'cantautor' Rogério Charraz sobe ao palco na Praça da República, em Brinches, ao passo que a Escola do Ribeirinho, em Pias, recebe o espetáculo dos Kumpania Algazarra na noite de sexta-feira.

Para sábado, o programa prevê o espetáculo "Dia de Cante", na Praça da República, em Serpa, e, no domingo, será a vez do Coletivo Ciranda se apresentar no Largo da Igreja, em Vale de Vargo.

A programação do 20.º Encontro de Cultura é retomada em 16 de junho (sexta-feira), com a atuação da Orquestra Assintomática e do Grupo Coral e Etnográfico de Vila Nova de São Bento na Praceta D.ª Maria do Carmo, nesta localidade.

Depois, a cidade de Serpa recebe, na Praça da República, os concertos de The Gift e, a fechar o evento, no domingo, de Carolina Deslandes.

A par dos espetáculos musicais, serão dinamizadas oficinas de percussão tradicional portuguesa pelo coletivo Tocá Rufar e, entre os dias 11 e 15 de junho, realiza-se o II Encontro de Poesia Ibérica, a decorrer na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, em Serpa.

Em 17 de junho terá lugar o "Dia da Interculturalidade e da Partilha", com o mercado municipal de Serpa a receber, a partir das 10:00, uma mostra gastronómica de 10 nacionalidades representadas no concelho, demonstrações de trajes tradicionais de diferentes culturas e 'workshops', entre outras iniciativas.

Durante a tarde, a biblioteca municipal acolhe a mesa-redonda "A importância das associações de imigrantes na valorização das comunidades", assim como demonstrações de danças africanas e de críquete.

Por fim, no dia 18, às 19:00, está previsto para a Praça da República, em Serpa, o desfile de Kola Son Jon, com o grupo de batuque Finka Pé.

CYMP // MCL

Lusa/Fim