"Julgo que a opção de escolher António Costa para presidir ao Conselho Europeu, para executar políticas que verdadeiramente e definitivamente não servem os povos, não permitirá que faça a diferença", disse João Oliveira, em declarações aos jornalistas no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas.

Questionado sobre eventuais benefícios políticos que Portugal possa obter com a presidência de um português naquela instituição europeia, o eurodeputado eleito pela CDU respondeu que já durante a 'troika' José Manuel Durão Barroso era presidente da Comissão Europeia.

"Não me parece que o facto de as ordens da Comissão Europeia chegarem a Portugal sem precisarem de ser traduzidas tenha amenizado o empobrecimento a que os portugueses foram forçados. Não estou com isto, naturalmente, a dizer que António Costa é igual a Durão Barroso", acrescentou.

João Oliveira considerou que, "se o sentido das opções políticas fosse verdadeiramente aquilo que faz falta aos povos, ainda assim a solução de António Costa poderia não ser a melhor".

