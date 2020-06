O júri do prémio sublinha que os dois autores premiados "enriqueceram centenas" de filmes com o seu talento: enquanto Morricone construiu a sua reputação a compor música da Europa, nos filmes do Oeste Selvagem Americano, Williams "transferiu" o espírito da tradição sinfónica vienense para os êxitos cinematográficos de Hollywood.

Os dois autores têm em comum à sua extensa e variada obra e a sua "deslumbrante capacidade para atravessar gêneros e fronteiras", sendo "dois dos compositores vivos mais respeitados em todo o mundo".

