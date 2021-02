Os jogos da Taça de Portugal, do Campeonato de Portugal, da Liga Revelação e dos campeonatos nacionais femininos vão ser os abrangidos por este projeto, que resultou do pedido da FPF à IFAB, na sequência de um trabalho realizado com a participação do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

Esta possibilidade entra em vigor já na terça-feira, sendo o primeiro encontro a receção do Sporting de Espinho ao Recreativo de Águeda, a contar para a 15.ª jornada do Campeonato de Portugal, marcada para as 15:00.

Para isso ocorrer, o comité de emergência da direção da FPF aprovou também hoje a alteração regulamentar que vai permitir, que, a partir de agora, os jogadores vítimas de concussão cerebral possam ser substituídos mesmo que a equipa já tenha esgotado as substituições regulamentares

A mesma fonte explicou à Lusa que a FPF optou pelo protocolo A desta experiência do IFAB, pelo que cada equipa poderá ter uma substituição extra até ao máximo de um jogador por concussão cerebral.

