No final da "perícia genética molecular" foi apurado que as identidades das 10 vítimas, cujos corpos foram encontrados após a queda, "correspondem à lista" de passageiros e tripulantes do avião, indicou, num comunicado, o Comité, órgão responsável pelas principais investigações na Rússia.

Sem acrescentar mais detalhes, o Comité indicou que entre as vítimas estava Prigozhin.

Os investigadores não se pronunciaram sobre eventuais causas da queda do avião.

O jato particular que transportava Prigozhin e a sua guarda caiu no final da tarde de quarta-feira na região de Tver, a noroeste de Moscovo, levantando imediatamente suspeitas de um assassinato orquestrado pelo poder russo.

Em Washington, Paris, Berlim ou Kiev, altos funcionários deram a entender que as suas suspeitas recaíam diretamente sobre o Kremlin.

Por seu lado, o Kremlin negou ter ordenado o assassinato de Prigozhin, qualificando estas insinuações como "especulação".

RCS // SB

Lusa/Fim