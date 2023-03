A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) vai igualmente analisar, na cidade da Matola, arredores da capital, a viabilidade das primeiras eleições dos administradores de distrito, agendadas para 2024, um escrutínio que o partido no poder já disse várias vezes que deve ser objeto de reflexão.

O Presidente da República e líder da Frelimo, Filipe Nyusi, tem defendido que devem ser analisadas as implicações financeiras e administrativas do referido escrutínio, enquanto a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) diz que "muda apenas a forma de designação do administrador, de 'indicado' [pelo poder central] para 'eleito'".

A Renamo está contra o adiamento de eleições distritais, por considerar que estão na base do acordo de paz que assinou com o Governo e ficaram consagradas na Constituição em 2018.

O Comité Central do partido no poder vai igualmente debruçar-se sobre a situação social e económica no país, numa altura em que as populações mais carenciadas sentem cada vez mais o peso do custo de vida, agravado pela crise inflacionista global.

A situação política e militar será também objeto do encontro, num contexto em que, por um lado, uma insurgência rebelde prevalece em Cabo Delgado (norte) e, por outro, as autoridades moçambicanas estão sob enorme contestação, depois de a polícia ter reprimido marchas pacíficas em homenagem ao falecido 'rapper' de intervenção social Azagaia, no último sábado.

O Comité Central é composto por 250 membros e é o órgão mais importante da Frelimo no intervalo entre congressos.

Moçambique entra este ano num novo ciclo eleitoral, com eleições autárquicas a 11 de outubro e gerais em 2024.

PMA // JH

Lusa/Fim