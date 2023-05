A missão eleitoral vai permanecer no país até 07 de junho, segundo um comunicado enviado à imprensa através da Comissão Nacional de Eleições de Portugal, que chefia a missão.

A ROAJE-CPLP terá como objetivo "colaborar, sem interferir, no processo eleitoral, com a experiência acumulada pelos membros observadores, para aperfeiçoar e fortalecer o processo democrático no país, e de acompanhar a fase final da campanha eleitoral, o dia da votação e o apuramento parcial dos votos".

A missão vai também "verificar a regularidade, idoneidade e integridade do ato eleitoral".

Integram também a missão elementos da CNE de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A Junta Eleitoral Nacional da Guiné Equatorial e o Tribunal Superior do Brasil estão incluídos, mas com o estatuto de observadores.

A Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ROJAE-CPLP) foi criada a 13 de dezembro de 2018.

Duas coligações e 20 partidos políticos guineenses disputam as legislativas de 04 de junho.

