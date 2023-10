Numa mensagem publicada na X -- que é propriedade do multimilionário Elon Musk -, Breton escreveu que "mesmo que a relva não seja (sempre) mais verde do outro lado, o céu é por vezes... mais azul. Vamos manter-nos em contacto!", numa mensagem acompanhada por uma imagem do seu perfil no Bluesky (céu azul, em português).

Na terça-feira à noite, o comissário francês tinha já ameaçado a rede social X com sanções, por divulgação de informações falsas e imagens violentas do conflito entre Israel e o Hamas.

"Na sequência dos ataques terroristas do Hamas contra Israel, temos indicações de que a vossa plataforma está a ser utilizada para divulgar conteúdos ilegais e desinformação na UE", escreveu numa carta dirigida a Musk.

A rede Bluesky, fundada por Jack Dorsey (cofundador da Twitter) está ainda em fase de desenvolvimento e só é acessível por convite.

O grupo islamita Hamas lançou no sábado um ataque terrestre, marítimo e aéreo sem precedentes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, na maior escalada do conflito israelo-palestiniano em décadas.

Além de ter matado centenas de pessoas em Israel, o Hamas raptou mais de uma centena de israelitas e estrangeiros que mantém como reféns na Faixa de Gaza.

O ataque levou Israel a declarar guerra contra o grupo extremista palestiniano e a responder com bombardeamentos contra a Faixa de Gaza.

Desde então, o conflito provocou mais de 1.200 mortos do lado israelita e 1.055 em Gaza desde sábado, segundo dados atualizados hoje pelas duas partes.

