"Podemos confirmar, oficialmente, que o comissário Sefcovic viajará para Washington na segunda-feira", avançou hoje um porta-voz da Comissão Europeia à agência espanhola EFE.

Maros Sefcovic deverá reunir-se com membros da administração Trump, nomeadamente com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, o representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, e com o principal conselheiro económico do Presidente norte-americano, Kevin Hassett.

O comissário europeu do Comércio vai também participar, na quarta-feira, num evento organizado pelo Amercian Enterprise Institute (AEI) para falar sobre a cooperação entre a UE e os EUA em áreas como o comércio e a segurança.

Washington anunciou tarifas para todas as exportações de alumínio e aço de países terceiros para os EUA, que entram em vigor em 12 de março.

A Comissão Europeia já garantiu que vai responder com contramedidas às tarifas alfandegárias, que considera "más para as empresas e piores para os consumidores".

"As tarifas são impostos, más para as empresas, piores para os consumidores", sublinhou, na terça-feira, o comissário europeu para o Comércio, que considerou ser esta uma decisão em que todos perdem.

Bruxelas está "a analisar o alcance" da decisão e responderá "proporcionalmente com contramedidas", disse o comissário num debate no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo.

PE (IG) // MSF

Lusa/Fim