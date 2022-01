De acordo com os resultados provisórios das legislativas de domingo, o BE caiu de terceira para quinta força política em percentagem de votos e passou de 19 para apenas cinco deputados (dois por Lisboa, dois pelo Porto e um por Setúbal).

Fonte oficial do partido confirmou esta reunião da comissão política à agência Lusa, que decorrerá hoje, segunda-feira, e na qual serão analisados os resultados eleitorais do BE.

Na noite de domingo, Catarina Martins assumiu a derrota e o "dia difícil" do partido", que tinha estabelecido como metas manter-se como terceira força política e depois poder negociar um acordo com o PS, ficar à frente do Chega e afastar a direita do poder.

Com a maioria absoluta do PS, os objetivos do BE não foram cumpridos, à exceção da derrota da direita.

JF // JPS

Lusa/fim