Esta informação consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, com o título "Comissão Nacional aprova programa 2023 das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril".

Este órgão é composto pelo presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidentes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas e pelo presidente da Associação 25 de abril.

Segundo a nota divulgada, "a Comissão Nacional para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril reuniu hoje, de novo, no Palácio de Belém, para apreciar o plano de atividades para 2023, bem como iniciou a análise das linhas gerais da programação para os anos seguintes, em particular 2024".

Quanto ao programa para 2023, "a Comissão Nacional aprovou as propostas apresentadas pela Comissão Executiva, enriquecidas com as propostas da Associação 25 de Abril, assim como sublinhou a importância da articulação com as iniciativas promovidas pela Assembleia da República e pelos Tribunais Superiores", lê-se na nota.

