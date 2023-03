De acordo com o chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, que recebeu o Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, que está a realizar uma visita oficial ao país, os dois arquipélagos reafirmaram o propósito de "consolidar e aprofundar os históricos laços de amizade, sedimentados" entre ambos.

"A reativação da comissão mista no ano 2022, que há 15 anos não se reunia, foi demonstrativa do comprometimento de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe em dinamizar e elevar as relações de cooperação a um novo patamar, assente em bases que sustentem uma parceria estratégica diversificada, com realce para o diálogo político-diplomático permanente e na cooperação económica e empresarial mutuamente vantajosa", afirmou Ulisses Correia e Silva, após receber o chefe de Estado são-tomense na sede do Governo, na Praia.

"A III Comissão Mista São Tomé e Príncipe-Cabo Verde ficou agendada para 2024, na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Falámos ainda das nossas expressivas Comunidades: Cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe e santomense em Cabo Verde, e no papel que desempenham na relação especial que une os dois países. Trata-se aliás de um dos acordos celebrados na II Comissão Mista", recordou Ulisses Correia e Silva.

Segundo o primeiro-ministro, a conversa com o Presidente Carlos Vila Nova abordou ainda a situação dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e a graduação prevista de São Tomé e Príncipe a país de rendimento médio.

Ainda hoje, no âmbito desta visita oficial, o Presidente de São Tomé e Príncipe foi acolhido em sessão solene da Assembleia Nacional e visitou várias instituições na capital cabo-verdiana.

Na terça-feira cumpre um programa ao interior da ilha de Santiago, com deslocações ao Museu da Resistência, no ex-campo de concentração do Tarrafal, e à Universidade de Santiago, encontrando-se mais tarde, já na Praia, com a comunidade são-tomense residente em Cabo Verde.

Na quarta-feira, o chefe de Estado desloca-se à ilha de São Vicente, onde recebe as chaves da cidade do Mindelo, visita o Porto Grande, o Centro Nacional de Arte e Design, a Universidade Técnica do Atlântico, a Frescomar e o Centro Oceanográfico.

