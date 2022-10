"Há 424 testemunhos recolhidos pelas diversas formas englobadas no trabalho da Comissão. Juntam-se a estes oito casos enviados pelas comissões diocesanas. O número mínimo de vítimas será muitíssimo maior do que as quatro centenas e os abusos compreendem todas as formas descritas na lei portuguesa", afirmou o pedopsiquiatra Pedro Strecht, assinalando: "A maior parte das situações encontra-se juridicamente prescrita".

JGO // ZO

Lusa/Fim