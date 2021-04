Elisa Ferreira falava na sessão de apresentação do "Portal + Transparência" do Governo português, numa sessão que se realizou no Terminal de Cruzeiros, em Lisboa, e que foi encerrada pelo primeiro-ministro, António Costa.

"Os casos de fraude na utilização dos fundos europeus são escassos, representando apenas 0,8%. Mas, seja qual for o valor global, um euro que seja mal utilizado, é um erro demasiado elevado", declarou na parte final do seu discurso.

A ex-eurodeputada socialista e vice-governadora do Banco de Portugal salientou depois que "a posição da Comissão Europeia é de tolerância zero em relação à fraude".

"Temos casos que se trata de utilização irregular e não de fraude - e convém distinguir este aspeto. Mas, seja como for, o combate à fraude tem de estar no centro das nossas preocupações. Todos, Estados-membros e instituições, temos de aumentar os nossos esforços neste combate", reforçou a comissária europeia.

Nas suas primeiras palavras, Elisa Ferreira elogiou o executivo de António Costa, dizendo que Portugal não foi só pioneiro na apresentação do PRR".

"Foi também pioneiro por ter submetido o PRR a discussão pública. E está a sê-lo também na apresentação deste portal da transparência, que incluirá toda a informação relevante para a utilização dos fundos europeus", acrescentou.

PMF // JPS

Lusa/Fim