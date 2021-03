Comissão Europeia nomeia português para liderar Direção-Geral de Informática

A Comissão Europeia anunciou hoje a nomeação do português Mário Campolargo para diretor-geral da Direção-Geral de Informática (DIGIT), apontando que conta com a sua capacidade para ajudar a concretizar a Estratégia Digital do executivo comunitário.