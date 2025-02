Após alguns membros do executivo comunitário terem, no início desta semana, se deslocado a Kiev para assinalar o terceiro aniversário da guerra da Ucrânia causada pela invasão russa, o colégio de comissários está hoje e sexta-feira em Nova Deli para encontros com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e outros governantes.

"Esta visita sem precedentes, uma das primeiras efetuadas pelo colégio de comissários no início do novo mandato, põe em evidência a forte dinâmica das relações UE-Índia. Segue-se ao anúncio da presidente von der Leyen de uma nova agenda estratégica com a Índia, que será apresentada este ano" numa cimeira bilateral, indicou a instituição numa nota enviada à imprensa em Bruxelas.

Assim, a visita visa reforçar os laços em domínios fundamentais para a prosperidade e a segurança da UE e da Índia, como o comércio, a segurança económica e cadeias de abastecimento resilientes, a agenda tecnológica comum e a cooperação reforçada em matéria de defesa.

"Nesta era de intensa concorrência geoestratégica, a Europa defende a abertura, a parceria e a proximidade e, por isso, procuramos aprofundar os laços com um dos nossos amigos e aliados mais fiáveis, a Índia", referiu Ursula von der Leyen.

Desde 2004, a Índia é um parceiro estratégico da UE e, em 2022, as partes celebraram o 60.º aniversário das suas relações.

A UE é o maior parceiro comercial da Índia e o segundo maior destino das exportações indianas, com um comércio de mercadorias avaliado em 124 mil milhões de euros em 2023, tendo as transações comerciais entre os dois territórios aumentado quase 90% na última década.

Cerca de 6.000 empresas europeias estão presentes na Índia, assegurando diretamente 1,7 milhões de postos de trabalho e apoiando indiretamente cinco milhões de postos de trabalho em vários setores.

A colaboração entre a UE e a Índia de 2020 a 2025 é orientada pelo Roteiro da Parceria Estratégica UE-Índia, pela Estratégia da UE para a Cooperação no Indo-Pacífico e pela Estratégia Global Gateway, estando previstos mais de 50 diálogos setoriais.

Durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, no primeiro semestre de 2021, a Índia e a União Europeia concordaram em negociar um acordo comercial, outro de proteção de investimentos e um de indicações geográficas.

Nova Deli e Bruxelas já tentaram alcançar um acordo comercial, mas as negociações acabaram por ficar bloqueadas em 2013 devido a desentendimentos.

