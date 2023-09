O anúncio foi feito pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, depois de uma reunião com o primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, em Estrasburgo (França), no dia anterior ao debate sobre o Estado da União no Parlamento Europeu (PE).

Von der Leyen disse que a UE tem de utilizar fundos da coesão do "último período que, de outra maneira, se perderiam".

"Somos uma união de solidariedade", referiu a presidente da Comissão, garantindo que a os 27 vão fazer mais para ajudar as populações que sofreram com os fenómenos meteorológicos extremos.

Os 2,15 mil milhões de euros para ajudar a Grécia a recompor-se depois dos incêndios devastadores são imprescindíveis para Kyriákos Mitsotákis, que revelou que "nunca uma área tão vasta foi destruída em incêndios".

E depois disso, "cheias devastaram a região".

Em dois meses, Evros viveu desastres de "proporções históricas", considerou.

