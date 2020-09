Comissão de Direitos Humanos pede investigação sobre abusos em Cabo Delgado

O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) de Moçambique instou hoje as autoridades moçambicanas a "abrirem as portas" à investigação aos abusos supostamente cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS) no conflito no norte do país.