"Estamos no período de férias, em que as crianças poderão estar desprotegidas porque os pais estão a trabalhar e faz-se aqui um apelo a todas as entidades públicas e privadas para que também haja mais oferta" de atividades, referiu a presidente da CNDHC, Eurídice Mascarenhas, na Praia, à margem da 58.ª reunião plenária da instituição.

A responsável pediu também aos pais e às autoridades maior vigilância nas praias e zonas marítimas, que muitas crianças frequentam sem acompanhamento.

"Tem havido situações dramáticas por essa falta de vigilância, mas é um trabalho de todos para o qual deixamos aqui esse apelo", afirmou a presidente.

Noutro ponto da reunião de hoje, Eurídice Mascarenhas defendeu maior divulgação do estatuto do idoso no plano estratégico de comunicação da comissão.

Já existe uma parceria "com alguns órgãos de comunicação social" a nível da rádio, garantindo espaços até cinco minutos "dedicados a direitos humanos temáticos, de acordo com estas prioridades", referiu.

Está igualmente em curso a criação do programa Cabo Verde Observa, concentrada em questões temáticas conforme as prioridades identificadas.

Na mesma ocasião, Eurídice Mascarenhas manifestou a necessidade de capacitar todos os comissários da CNDHC de acordo com o regimento, além de realizar a avaliação do segundo plano nacional de ação para direitos humanos, que vigorou até 2022, perspetivando-se um novo plano para 2024.

A responsável admitiu que é necessário um trabalho árduo sobre a educação para direitos humanos e para a cidadania e destacou o ganho representado pela inclusão do capítulo sobre direitos humanos no PEDS II (Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável).

Além disso, Eurídice Mascarenhas afirmou que a prioridade deste semestre é a implementação dos indicadores do observatório de direitos humanos, permitindo uma abordagem mais objetiva e fundamentada das ações da comissão.

A utilização de indicadores vai permitir falar "com mais propriedade" e "objetividade", baseada em dados.

Durante a reunião plenária da organização, a presidente fez um balanço positivo do primeiro semestre, considerando que a comissão tem feito um trabalho profícuo na mobilização e sinergias com outras entidades e instituições.

Deixou também uma nota positiva para a conclusão atempada dos relatórios que Cabo Verde terá de apresentar para avaliação a nível internacional em novembro.

