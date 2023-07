"Temos o registo do rapto de um homem que está no negócio de bebidas. Infelizmente ainda não voltou ao convívio familiar", afirmou Leonel Muchina.

Muchina adiantou que a Polícia da República de Moçambique (PRM) e o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) estão a realizar buscas para a localização da vítima e detenção dos autores do rapto.

Uma notícia do canal privado STV avançou hoje que o comerciante foi tirado à força da sua viatura por dois homens armados que seguiam num carro que bloqueou a estrada para poder consumar o rapto.

A reportagem mostra um dos vidros laterais do veículo da vítima que terá sido partido pelos autores do rapto, quando obrigavam o comerciante a sair do carro.

No início deste mês, a polícia moçambicana deteve dois cidadãos sul-africanos por suspeitas de envolvimento numa tentativa de rapto de um empresário moçambicano.

O primeiro-ministro de Moçambique, Adriano Maleiane, disse no parlamento, em maio, que já foram selecionados os agentes que vão trabalhar na unidade que vai combater os raptos que afetam as principais cidades do país.

"A primeira fase, já finalizada", da criação da unidade de combate aos raptos, "consistiu na seleção dos agentes" e a etapa seguinte será a especialização do efetivo e contará com o apoio dos parceiros de cooperação, prosseguiu.

Na altura, Maleiane referiu que desde 2021 foram registados em Moçambique 28 casos de rapto, dos quais "15 foram totalmente esclarecidos".

PMA // JH

Lusa/Fim