A apresentação do programa para assinalar o centenário do poeta, pintor e um dos "grandes mestres do surrealismo português", que nasceu em 09 de agosto de 1923, em Lisboa, e morreu em 26 de novembro de 2006, decorreu na Fundação Cupertino de Miranda (FCM), em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, detentora do seu acervo pessoal, artístico e documental.

"Será um ano de celebração de um grande homem, do poeta da liberdade, de uma pessoa insubmissa, que nos inspira a todos. Será uma oportunidade para ficarmos a conhecer melhor a riqueza e a profundidade da sua obra", sublinhou o presidente da FCM, Pedro Álvares Ribeiro.

A diretora artística, Marlene Oliveira, que é também curadora da exposição "Mário Cesariny: Em todas as ruas te encontro", que marca o início das celebrações e que vai estar patente, entre 05 de agosto e 08 de setembro de 2024, lembrou que a FCP "é a casa" do poeta e pintor.

O artista e poeta proporcionou à Fundação Cupertino de Miranda a incorporação, por compra, doação e legado de uma grande parte da sua biblioteca e acerco artístico e documental.

As celebrações do centenário do nascimento de Mário Cesariny estendem-se a outras cidades do país e também ao estrangeiro, nomeadamente a França.

Entre 03 de outubro e 18 de fevereiro de 2024, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, recebe a exposição "O castelo Surrealista".

O Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, distrito do Porto, recebe uma exposição do artista, de março a junho de 2024, enquanto, entre junho e setembro do próximo ano, será a vez do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra.

Os encontros e conversas inseridos nas comemorações do centenário do nascimento de Cesariny arrancam em 09 de agosto, com uma entrevista a Perfecto E. Cuadrado, coordenador do Centro Português do Surrealismo, na Antena 2, e com uma sessão de poesia, por Isaque Ferreira, na Fundação Cupertino de Miranda.

Em novembro haverá, também na FCP, "conversas em torno de Mário Cesariny", com os professores António Cândido Franco e Bernardo Pinto de Almeida.

De 23 a 26 de novembro decorre mais uma edição dos "Encontros", iniciativa que se realiza anualmente na FCP, com o objetivo de "homenagear um dos principais representantes do surrealismo português e internacional, considerado um dos grandes nomes da cultura nacional".

Segundo a Fundação, a programação é vasta, com oficinas de expressão plástica, lançamentos de livros, declamações de poemas, poesia na rua, concertos e espetáculos.

Também durante esses três dias está marcada a Carmina 4 "Mário Cesariny -- A paixão da imagem", com a apresentação de filmes e a realização de várias mesas redondas com convidados ligados à cultura.

Quanto às edições em 2023 e 2024, vão ser lançadas antologias e fotografias do artista, com destaque para a apresentação, em 19 de novembro, no Théâtre de La Ville Paris, em França, da antologia de poesia traduzida para francês, bilingue, com tradução de Bernardo Haumonte e prefácio de Emília de Almeida.

A realização de cursos e de várias outras atividades, assim como o lançamento de um selo dos CTT comemorativo do centenário de Mário Cesariny, inserido na coleção "Vultos da História e da Cultura", são outras das iniciativas agendadas.

JGS // MAG

Lusa/Fim