O primeiro comboio rápido deverá sair da estação de Lyon, em Paris, com destino a Milão, às 09:46 (08:46 em Lisboa).

Em 27 de agosto de 2023, após fortes chuvas, 15 mil metros cúbicos de terra deslizaram sobre a entrada do túnel de Fréjus, interrompendo a linha ferroviária mais movimentada entre França e Itália, bem como uma estrada local e a autoestrada A43.

O deslizamento de terras, que ocorreu numa área geológica frágil, exigiu um trabalho longo e complexo e proteger o local "foi uma operação titânica", disse a SNCF Réseau.

Esta empresa, uma subsidiária da operadora ferróviária estatal francesa, disse em meados de 2024 que a descoberta de "novas cavidades/áreas instáveis" tinha obrigado a prolongar o prazo de trabalho em vários meses.

A reabertura da ligação ferroviária entre França e Itália permitirá à SNCF operar três viagens diárias de ida e volta Paris-Milão. A operadora Trenitalia vai operar duas viagens de ida e volta por dia.

A reabertura da linha, que era usada por mais de 10 mil comboios por ano antes do deslizamento, também beneficiará o transporte ferroviário de mercadorias.

"É muito aguardado", confirmou o diretor executivo da DB Cargo France, Alexandre Gallo, que também preside à Associação Ferroviária Francesa, um grupo que reúne todas as empresas ferroviárias que concorrem com a SNCF.

"Teremos de esperar até ao início de 2026 para voltar ao trânsito que tínhamos antes", prevê Gallo.

A DB Cargo planeia oito viagens de ida e volta por semana, em comparação com 18 antes do acidente.

O deslizamento de terra que levou ao encerramento do túnel do Fréjus obrigou também as autoridades de França e Itália a adiar o encerramento prolongado para manutenção do túnel do Monte Branco.

A decisão foi tomada para não congestionar a circulação rodoviária, uma vez que o túnel do Monte Branco era uma das das alternativas para a travessia entre França e Itália, juntamnte com a autoestrada A8 ao longo da costa francesa.

O túnel do Monte Branco iria ser fechado ao trânsito entre setembro e dezembro de 2023 para obras de manutenção de grande envergadura.

