Fonte da CP -- Comboios de Portugal disse à agência Lusa que lança no dia 01 de agosto a campanha do comboio histórico, que percorre a linha do Douro, prevendo-se a realização de nove viagens até 26 de setembro.

De acordo com a empresa, devido às orientações decorrentes da atual situação de saúde pública, provocada pela covid-19, as viagens vão realizar-se com "lotação limitada a dois terços da sua capacidade", estando "garantidos todos os procedimentos e normas definidas para prevenção da pandemia".

"Apesar destes condicionalismos, a CP decidiu apostar na realização desta campanha para apoiar o regresso da atividade turística à região do Douro e proporcionar à população a oportunidade de viver uma experiência única de viagem pela paisagem classificada pela UNESCO como Património Mundial", afirmou.

A composição inclui cinco carruagens de madeira, datadas do início do século XX e a locomotiva a vapor, percorrendo o percurso habitual, entre as estações do Peso da Régua (distrito de Vila Real) e do Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão.

A empresa referiu que o programa tem início na estação da Régua e, antes do embarque, cantares tradicionais da região e um brinde de vinho do Porto vão dar as boas vindas aos clientes.

O preço do bilhete no comboio histórico do Douro varia entre 42.50 euros para adultos e 20 euros para crianças.

Vão ser também disponibilizadas "condições especiais que conferem 25% de descontos" na compra de viagens combinadas, no comboio histórico e nos comboios alfa pendular, intercidades e regional, ida e volta de qualquer ponto do país.

Em 2019, a campanha decorreu entre 01 de junho e 26 de outubro.

O programa do comboio histórico na linha do Douro arrancou no final da década de 90.

