O comandante apontou "as temperaturas baixas e a humidade elevada" como razões para a evolução positiva das operações, que permitiu "render algumas equipas, tanto dado o cansaço dos operacionais".

Ainda assim, Miguel Fonseca sublinhou estar preparado para um potencial agravamento da situação. "A temperatura vai voltar outra vez a subir, criando condições algo difíceis", acrescentou.

O combate ao incêndio de Bustelo conta de momento com 168 operacionais e 56 veículos.

O fogo começou pelas 14:45 de sexta-feira e foi dado como dominado durante a madrugada de sábado, mas nesse dia à tarde verificou-se uma reativação que ganhou grande dimensão devido ao vento forte e às altas temperaturas.

Também no distrito de Vila Real lavram dois outros incêndios, contíguos, também considerados significativos pela Proteção Civil.

Um no concelho de Murça, que deflagrou no domingo à tarde, está a ser combatido por 139 bombeiros e 49 veículos, enquanto o segundo, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, conta com 76 operacionais e 22 veículos.

Quanto a estes dois incêndios, "o nível de preocupação é bastante alto", admitiu Miguel Fonseca.

O incêndio avançou para o concelho de Vila Pouca de Aguiar, onde apresenta uma frente de vários quilómetros, ameaçando várias instalações agrícolas e, por proximidade, as aldeias de Reboredo e Vales, lê-se na página do município no Facebook.

