O chefe da polícia da cidade de Yamunanagar, no norte da Índia, Vivek Chandra Yadav, disse à agência de notícias indiana ANI que a colisão aconteceu na sexta-feira à noite.

Yadav acrescentou que os corpos dos falecidos foram transferidos para um hospital próximo, na cidade vizinha de Prayagraj, onde desde 13 de janeiro se está celebrar o festival hindu Kumbh Mela.

O acidente ocorreu na autoestrada que liga Prayagraj e Mirzapur, ambas no estado de Uttar Pradesh, avançou a ANI.

Os acidentes de trânsito são comuns na Índia devido às más condições das estradas, as condições precárias de alguns veículos e a falta de atenção às regras de trânsito por parte dos condutores.

Nos últimos dias, os organizadores do Kumbh Mela proibiram a circulação de veículos na área do festival, depois de milhares de pessoas terem ficado presas em vários engarrafamentos, com uma extensão de mais de 200 quilómetros, com alguns condutores a relatarem que precisaram de 12 horas para avançar 50 quilómetros.

O Kumbh Mela realiza-se a cada 12 anos numa cidade diferente (entre Prayagraj, Ujjain, Nashik e Haridwar) e tem como auge um banho ritual que acontece na confluência dos rios Ganges, Yamuna e Saraswati.

Os hindus acreditam que um mergulho neste local considerado sagrado pode purificá-los de pecados passados e terminar o processo de reencarnação.

Os bilhetes de comboio esgotaram ainda antes do Kumbh Mela começar, enquanto o custo dos bilhetes de avião disparou, levando milhões de pessoas a optar pela viagem de carro.

A edição deste ano do festival, que dura seis semanas, ficou já marcada pela morte de pelo menos 30 pessoas numa debandada, em 29 de janeiro.

Entre 150 a 200 milhões de pessoas já compareceram no evento, incluindo o ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, e o ministro do Interior do país, Amit Shah, bem como celebridades, como foi o caso do músico britânico Chris Martin, da banda Coldplay.

As autoridades indianas estimam que 450 milhões de visitantes irão passar pelo evento, a maior concentração de pessoas registada a nível mundial.

Com um investimento de quase mil milhões de euros para construir uma enorme cidade temporária para acomodar os peregrinos, o governo regional esperava evitar incidentes como a fatídica debandada que ocorreu em 2013 na estação ferroviária de Prayagraj e matou 36 pessoas.

O Kumbh Mela é um evento de forte significado para os hindus, que representam quase 80% dos mais de 1,4 mil milhões de habitantes do país. É também um evento de prestígio para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, cujo partido no poder exalta a divulgação dos símbolos culturais hindus.

