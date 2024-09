Os mortos são os ocupantes da aeronave, que se despenhou numa zona rural, junto a uma habitação, segundo as mesmas fontes e os bombeiros da província espanhola de Valência.

O Centro de Emergências da Generalitat informou que o helicóptero estava a efetuar trabalhos de inspeção de linhas elétricas no município de Puçol.

O acidente ocorreu por volta das 10:00 (09:00 em Lisboa) e estiveram no local elementos da Guardia Civil, bombeiros dos quartéis de Sagunto e Pobla de Farnals e socorristas do Grupo Especial de Resgate em Altura, com um helicóptero V-990 do consórcio de bombeiros, um médico e um oficial de serviço.

Os bombeiros tiveram de extrair uma pessoa do interior do helicóptero, enquanto as outras duas se encontravam no exterior da aeronave, tendo as três morrido, segundo informou o consórcio de bombeiros.

O Centro de Informação e Coordenação de Emergências (CICU) da Generalitat também mobilizou uma unidade do Serviço de Assistência Médica de Urgência e um Serviço de Suporte Básico de Vida para a área.

A Iberdrola avisou os moradores da região sobre o corte de energia elétrica, que deverá ser reparado às 13:00 (12:00 em Lisboa).

