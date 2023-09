Com este resultado, a coligação Somos Madeira, formada pelos dois partidos que atualmente governam a região, consegue entre 23 e 26 mandatos, quando são necessários 24 para garantir a maioria absoluta no parlamento, que tem um total de 47 assentos.

Nesta projeção divulgada pelas 19:00, o PS consegue nove a 12 deputados, o JPP quatro a seis e o Chega -- que nunca esteve representado no parlamento do arquipélago - três a cinco.

IL, que também nunca esteve representada no hemiciclo, CDU e BE alcançam, cada um, um mandato, enquanto o PAN surge com zero a um.

