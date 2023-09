De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, uma hora depois do fecho das mesas de voto, o PS era o segundo partido mais votado, com 19,38%, seguido pelo JPP, com 6,93%, e pelo Chega, com 6,83%.

Seguem-se a Iniciativa Liberal (IL), com 1,85%, a CDU, com 1,40%, o PAN, com 1,14%, o Partido Trabalhista Português (PTP), com 1,07%, e o BE, com 1,02%.

Às 20:00 ainda não havia qualquer mandato atribuído. A Assembleia Legislativa da Madeira tem 47 deputados, sendo necessários 24 para uma força política conseguir maioria absoluta.

Há quatro anos, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados).

O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

