Coligação no Governo da Guiné-Bissau acusa batalhão presidencial de "uso desproporcional" da força

A coligação no Governo na Guiné-Bissau acusou hoje o batalhão do Palácio Presidencial de estar a fazer um uso "desproporcional e despropositado" da força após confrontos com a Guarda Nacional relacionados com a detenção de dois membros do executivo.