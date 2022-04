O deputado Idit Silman, eleito pelo partido radical de direita Yamina, de Bennett, abandonou a coligação esta manhã - que detinha 61 lugares no Parlamento, o limiar da maioria no Knesset, um hemiciclo com 120 deputados -- e já começou a ser abordado pelo líder da oposição, Benjamin Netanyahu.

"Tentei o caminho da unidade. Trabalhei muito por esta coligação, mas infelizmente não posso prejudicar a identidade judaica de Israel", disse Silman num comunicado.

Naftali Bennett e o centrista Yair Lapid tinham formado uma coligação, em junho passado, apoiada por 61 deputados, reunindo a esquerda, o centro, os partidos de direita e uma formação política árabe, a primeira na história do país, tendo conseguido derrubar a hegemonia de 12 anos consecutivos de poder de Benjamin Netanyahu.

"Idit, você acabou de provar que o que guia a sua ação é a identidade judaica de Israel, a terra de Israel. E eu dou-lhe as boas-vindas de volta ao campo nacional", disse Netanyahu, que dirige um bloco político que reúne o seu partido, o Likud, formações judaicas ortodoxas e a extrema-direita.

O trabalho legislativo no Parlamento está atualmente suspenso e o orçamento, que deve ser aprovado por maioria para evitar a dissolução, já foi aprovado pela maioria dos deputados.

A coligação de apoio ao Governo israelita tem agora 60 deputados, tantos quanto a oposição, que precisa apenas de seduzir mais um deputado para poder apresentar uma moção de censura, podendo levar a novas eleições antecipadas.

"Este é um momento difícil para a coligação. Crises acontecem na política e este é particularmente difícil", comentou o líder do Partido Trabalhista (de esquerda) e ministro dos Transportes, Merav Michaeli.

Benjamin Netanyahu, que tenta regressar ao poder, apesar de estar a ser julgado por corrupção, convocou hoje outros deputados de direita do Governo, pedindo para se juntarem ao seu bloco político.

"O Governo está prestes a cair. Não vou citar nomes, mas há outros desertores. Estamos em diálogo com outros dois deputados que estão a ponderar a ideia de se juntar ao nosso grupo", disse Miki Zohar, deputado do Likud.

A saída do deputado Silman ocorre após um desentendimento, esta semana, com o ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, quando este pediu aos hospitais, cumprindo uma decisão do Supremo Tribunal, para permitir a distribuição de pão de fermento - e não sem fermento, como dita a tradição judaica - durante a Páscoa, na próxima semana.

Contudo, vários analistas políticos questionam se essa será a única razão para o abandono do deputado, lembrando as tensões dentro da coligação de apoio ao Governo, que reúne a direita radical e os deputados árabes.

