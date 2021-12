Num comunicado reproduzido pela agência de notícias estatal saudita SPA e citado pela agência EFE, a aliança árabe anunciou que realizou, no último dia, um total de 36 operações aéreas contra os Huthis em Marib, província onde os insurgentes realizaram uma ofensiva contra as tropas do governo, que resultaram na morte de 190 rebeldes.

As operações destruíram ainda "20 veículos militares e unidades de controlo de drones" pertencentes a esse movimento xiita apoiado pelo Irão.

A aliança árabe, que intervém no Iémen desde 2015 a favor do governo reconhecido internacionalmente do presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, exilado em Riade, intensificou os ataques nos últimos meses contra Marib para travar a ofensiva dos insurgentes nessa província do norte do país.

Os Huthis, apoiados pelo Irão, país rival da Arábia Saudita, controlam a maior parte do norte do Iémen, incluindo Sanaa e continuam a avançar sobre Marib, a única província que ainda não controlam no norte do país, considerada estratégica devido à sua riqueza em petróleo e ponto estratégico face a outras cidades do sul.

Desencadeada em 2014, a guerra do Iémen causou uma das piores crises humanitárias do mundo, segundo a ONU, dezenas de milhares de mortos, a maioria civis, e milhões de deslocados.

