Cólera em Angola chega ao Namibe e ultrapassa os nove mil casos

Luanda, 27 mar 2025 (Lusa) -- O surto de cólera em Angola totalizou 349 mortos e 9.081 casos, desde janeiro, com a província do Namibe a registar o primeiro caso, subindo para 17 as regiões afetadas, divulgaram as autoridades sanitárias.