Nas últimas 24 horas, foram registados 119 novos casos na província de Luanda 104 na província do Bengo, 26 na província do Icolo e Bengo e 6 na província do Cuanza Sul.

As mortes ocorreram em Luanda (4) e Bengo (2), estando internadas 252 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, a 07 de janeiro, foi reportado um total cumulativo de 3.402 casos em dez províncias angolanas, sendo 1.661 em Luanda, 1.267 no Bengo, 433 no Icolo e Bengo, 16 no Cuanza Sul, 6 no Huambo, 6 na Huíla, 5 no Zaire, 5 em Malanje, 2 no Cuanza Norte e 1 no Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

Ocorreram desde o início do surto 114 óbitos, dos quais 52 em Luanda, 45 no Bengo, 15 no Icolo e Bengo e 2 no Cuanza Sul, sendo o grupo etário mais afetado o dos 2 aos 5 anos de idade com 525 casos e 14 óbitos, seguindo-se o dos 10 aos 14 anos de idade com 436 casos e 8 óbitos.

