O ciclo, organizado pela Casa das Artes Bissaya Barreto, vai realizar-se no sábado e nos dias 18 e 25, pelas 18:00, afirmou hoje a Fundação Bissaya Barreto, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"As Guitarras Não Têm Saudade" arranca com um concerto no espaço junto às Escadas Monumentais da Casa das Artes, de João Alegria, artista que apresenta "peças imersivas num discurso livre e improvisado pautado por paisagens 'drones'".

No dia 18, será a vez do guitarrista Norberto Lobo, com seis álbuns já editados, atuar na Casa-Museu Bissaya Barreto.

O ciclo encerra com o italiano Paolo Angeli, no dia 25, na Estufa Tropical do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra.

"Dono de uma guitarra tradicional da Sardenha, modificada com cordas adicionais, pedais mecânicos, martelos e outros elementos, produz música que se situa entre o free-jazz, pós-folk e noise", afirmou a Fundação.

Apresenta-se em Coimbra depois de ter editado em maio "Níjar", uma "banda sonora imaginária" para a peça de teatro "Bodas de Sangre", do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca.

"Este ciclo mostra uma descentralização na Casa das Artes, exprimindo uma vontade de maior abertura à cidade e a novos parceiros", afirmou a programadora cultural da Fundação Bissaya Barreto, Maria Marques, citada numa nota de imprensa.

Para complementar a programação haverá duas 'matinées' especiais, com DJ sets dedicados às guitarras e a instrumentos de cordas, na Casa das Artes Bissaya Barreto.

Os concertos têm um custo de entre seis e dez euros.

