Co-fundador do XR condenado por ação contra expansão do aeroporto de Heathrow

O co-fundador do movimento ecologista Extinction Rebellion (XR) [Rebelião Extinção], Roger Hallam, foi hoje condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, por ter tentado, em 2019, perturbar o tráfego aéreo no aeroporto de Heathrow com recurso a drones.