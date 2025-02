Em fim de semana de Carnaval, os Club Makumba, coletivo de Tó Trips (guitarra), João Doce (bateria), Gonçalo Prazeres (saxofone) e Gonçalo Leonardo (baixo e contrabaixo) sobem ao palco para um "exercício musical livre, espontâneo, experimental e tribalista", frisou o TMC, em comunicado.

A comemorarem 40 anos, os Mão Morta apresentam-se na Covilhã com a digressão "Vive la Muerte!", "espetáculo onde as referências melódicas e harmónicas da música de intervenção portuguesa pré-25 de Abril se cruzam com o rock e o experimentalismo próprio da sonoridade" da banda bracarense, é referido na mesma nota.

O rock de The Legendary Tigerman, nome artístico do músico Paulo Furtado, soa no palco do TMC dno ia 22, acompanhado de Filipe Rocha, Cabrita, Mike Ghost e Sara Badalo.

Em 28 e 29 de março a música e o teatro cruzam-se no espetáculo de Pedro Penim "Quis saber quem sou --- um concerto teatral", do Teatro Nacional D. Maria II.

Para sexta-feira está marcada uma sessão para alunos das escolas do concelho da Covilhã e sábado para o público em geral.

A maior sala de espetáculos da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, acolhe ainda em março, nos dias 06 e 07, a mais recente criação da Associação de Teatro e Ouras Artes (ASTA), "Rosalía, cartografia de ásperas ortigas".

No âmbito do Festival Y, dedicado às artes performativas, no dia 20 atuam os Mano a Mano, projeto musical dos guitarristas e irmãos André e Bruno Santos, que apresentam "Trilogia das sombras".

Os espetáculos têm início às 21:30 e os bilhetes, cujo preço varia entre os seis euros e os 7,5 euros, sujeitos a descontos, podem ser comprados a partir de terça-feira, na bilheteira do TMC ou através da Ticketline ou Worten.

AYR // JEF

Lusa/Fim