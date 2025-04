Istambul, 20 abr 2025 (Lusa) -- O Fenerbahçe, do português José Mourinho, empatou hoje com o Kayserispor (3-3), que marcou o tento do empate nos 'descontos' do desafio da 32.ª jornada do campeonato turco de futebol, e ficou mais longe do líder Galatasaray.