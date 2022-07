A circulação na EN4 "foi reaberta e os trabalhos foram concluídos pela 01:50", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

O veículo pesado que transportava gás propano despistou-se na quinta-feira na EN4, tendo obrigado ao corte do trânsito nos dois sentidos, confirmaram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR na sequência do acidente.

O condutor do veículo pesado sofreu ferimentos ligeiros, tendo o alerta sido dado às autoridades pelas 15:23.

A mesma fonte indicou que o acidente, que ocorreu na freguesia de São Brás e São Lourenço, no concelho de Elvas, foi considerado de nível 1, sendo o "mais baixo" no que diz respeito a sinistros de transporte com matérias perigosas.

Ainda de acordo com o CDOS de Portalegre, nas operações de socorro estiveram envolvidos 49 operacionais e 18 veículos, as corporações dos bombeiros de Elvas e de Sousel, a GNR, a Infraestruturas de Portugal e o Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, que estiveram no local com uma unidade de controlo ambiental.

