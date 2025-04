"Todos os trabalhos e respetivos cortes de trânsito serão executados entre as 22:00 e as 06:00, terão o apoio da Polícia de Segurança Pública e estarão devidamente sinalizados no local", refere a IP, em comunicado, adiantando que ocorrerão nos dias 23, 24, 28, 29 e 30 de abril e 05 de maio.

Os condicionamentos agora anunciados visam a realização de trabalhos de montagem de pórticos, de painéis de mensagem variável e pavimentação e inserem-se numa empreitada de reabilitação e modernização do Túnel do Grilo, iniciada em julho do ano passado e que deverá estar concluída durante a primeira semana de maio.

A IP iniciou a reposição da normal circulação do Túnel do Grilo na segunda-feira, disponibilizando as quatro vias da galeria do sentido Sacavém/Algés.

A calendarização da IP prevê ainda que no dia 29 de abril possam também ficar disponíveis as quatro galerias do sentido oposto, durante o dia.

As obras no Túnel do Grilo, orçadas em 14 milhões de euros, visam melhorar o sistema de drenagem, colocar um novo pavimento e substituir os sistemas de iluminação, ventilação e a rede de combate a incêndios.

Foram ainda colocados no túnel sistemas de deteção de matérias perigosas, controlo de velocidade (radares), contagem e classificação de veículos e videomonitorização.

O Túnel do Grilo foi inaugurado em 1998 e localiza-se no lanço Olival Basto/Sacavém do IC17/CRIL, tendo atualmente um tráfego médio diário superior a 115 mil veículos.

FAC // JLG

Lusa/Fim