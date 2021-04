As linhas estiveram interrompidas em toda a sua extensão durante mais de uma hora, tendo a circulação sido retomada às 16:34, com perturbações até às 16:46, hora a que normalizou.

De acordo com a empresa, a circulação nas linhas Amarela e Verde esteve interrompida desde as 15:22 devido a causa alheia ao Metro, por ter havido a queda de uma pessoa à via na estação de Alvalade.

O Metro refere na sua página da Internet que a circulação se encontra normalizada.

A linha Amarela liga a estação de Odivelas à do Rato, enquanto a linha Verde liga a estação de Telheiras à do Cais do Sodré.

