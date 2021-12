Circulação ferroviária suspensa entre Olhão e Fuseta devido a descarrilamento de comboio

A circulação ferroviária na Linha do Algarve está interrompida desde as 15:27, entre Olhão e a Fuzeta, devido ao descarrilamento do comboio que fazia a ligação Faro/Vila Real de Santo António, disse à Lusa fonte da IP.