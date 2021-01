Segundo disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o condutor da viatura ligeira foi assistido no local por elementos dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, mas não apresentava quaisquer ferimentos, pelo que "não foi sequer transportada ao hospital".

De acordo com a fonte, o acidente levou à interrupção da circulação ferroviária, mas apenas "por breves instantes", já que "o veículo foi logo retirado da linha" após a chegada dos bombeiros.

O Jornal de Notícias precisa que, "ao preparar-se para atravessar a passagem de nível do apeadeiro do campo do golf, o carro foi atingido pelo comboio que circulava no sentido Porto-Lisboa", alegando o condutor "que a cancela da passagem de nível não estaria para baixo", numa "versão que está a ser investigada pelas autoridades".

