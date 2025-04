Trata-se das comunidades de Nnonia, Megane, Ngura e Nkole, a mais de 50 quilómetros da sede distrital de Ancuabe, que, desde sexta-feira, estão em alerta devido à presença de supostos terroristas, sobretudo em zonas de produção agrícola.

"Estamos a falar de comunidades que estão a viver os seus piores dias, terroristas estão lá a circular à vontade", disse um residente de Ancuabe, distrito localizado a mais de 100 quilómetros da capital provincial (Pemba).

Segundo fontes locais, os supostos homens armados montaram cancelas clandestinas e estão a cobrar valores monetários aos utentes ao longo da estrada nacional EN14.

As comunidades de Nnonia, Ngura, Megane e Nkole estão há quase duas semanas sem rede de telefonia móvel e as comunidades suspeitam que seja resultado de sabotagem dos alegados grupos terroristas que circulam pelas comunidades.

"Estamos com medo, não tem rede lá, ninguém consegue agora falar com os seus familiares porque a antena foi desmontada", disse à Lusa outra fonte a partir de Ancuabe.

O último grande ataque dos alegados terroristas ao distrito de Ancuabe, região sul da província de Cabo Delgado, aconteceu no dia 17 de novembro de 2024, na aldeia de Nacuale, a pouco mais de 20 quilómetros da vila, tendo resultado em pelo menos 15 mortos.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica e gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.

