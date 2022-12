A semana dedicada ao Nobel da Literatura 1998 começa a 28 de janeiro com a exibição de seis curtos filmes da série documental "Herdeiros de Saramago", de Carlos Vaz Marques e Graça Castanheira, sobre escritores de língua portuguesa distinguidos com o Prémio José Saramago.

Em documentários de meia hora, a série aborda o percurso e processos criativos de escritores como Paulo José Miranda, Ondjaki, Adriana Lisboa, João Tordo, Andréa del Fuego e Afonso Reis Cabral.

Até ao final do mês, aquele curto ciclo dedicado ao escritor português contará também com os filmes "Embargo", "O ano da morte de Ricardo Reis" e "José & Pilar".

"Embargo" (2010) é a segunda longa-metragem do realizador António Ferreira e é uma adaptação de um conto de José Saramago, que integrou a coletânea "Objecto Quase".

"O ano da morte de Ricardo Reis" (2020) é assinado por João Botelho a partir de um romance homónimo de Saramago, cuja personagem central é um dos heterónimos de Fernando Pessoa.

"José & Pilar" (2010) é um documentário de Miguel Gonçalves Mendes que acompanha o quotidiano de José Saramago e da jornalista Pilar del Río desde 2006 até 2009, durante o processo de escrita e lançamento do romance "Viagem do elefante".

O ciclo de Israel dedicado a José Saramago ainda se insere na extensa programação do centenário do escritor português, na qual participou, a nível internacional, a rede externa do Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua.

SS // TDI

Lusa/fim