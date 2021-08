"Mia Hansen-Love tem vindo a desenvolver uma linguagem cinematográfica marcada pela forte carga emocional e intensa proximidade", escreve a organização da Festa do Cinema Francês, a propósito da cineasta, de quem exibirá quatro filmes: "Bergman Island" (2021), que passou em Cannes, "Maya" (2018), "L'Avenir" (2016) e "Eden" (2014).

A Festa do Cinema Francês, um festival dedicado ao cinema de expressão francesa, cumprirá a 22.ª edição ao longo do mês de outubro e com passagem por nove cidades: Almada, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Oeiras, Porto e Viseu.

Da programação hoje anunciada sabe-se que contará com 19 antestreias nacionais, "numa seleção que circula pela comédia, o drama e o filme de guerra ou histórico".

Entre eles está "Eiffel", de Martin Bourboulon, sobre o engenheiro francês Gustav Eiffel, filme de abertura da Festa do Cinema Francês a 07 de outubro em Lisboa, e também a comédia "Adieu les cons", de Albert Dupontel, que venceu este ano sete Césares, os prémios do cinema francês.

Segundo a organização, o festival chega este ano a mais cidades, comparando com edições anteriores, por causa de uma parceria com a exibidora NOS Cinemas, e que "prevê alargar-se no próximo ano a ainda mais espaços fora dos grandes centros urbanos do litoral".

