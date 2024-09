As urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, estão hoje encerradas, bem como a urgência de Obstetrícia do Hospital de Portimão.

A urgência de Pediátrica do Hospital Nossa Senhora do Rosário está encerrada, tal como o Serviço de Urgência Básica de Águeda.

Com urgências referenciadas estão três unidades: Urgência Pediátrica do Serviço de Atendimento Complementar de Pediatria Viseu, entre as 20:15 e as 23:00, e no Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, conhecido como Hospital Amadora-Sintra, a Urgência Obstetrícia e Ginecologia, entre as 20:00 e as 24:00, e a Urgência Pediátrica, entre 20:00 e as 24:00.

Nas unidades referenciadas, os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

