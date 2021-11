O delegado do INGD na província da Zambézia, Nelson Ludovico, avançou que o mau tempo destruiu 245 casas, afetando 1.345 pessoas.

Danificou ainda 54 salas de aula e derrubou sete postes de energia, acrescentou Ludovico.

Dois óbitos ocorreram no distrito de Mocuba, igual número no distrito de Molumbo e um no distrito da Maganja da Costa.

O delegado do INGD afirmou que as autoridades estão a distribuir bens de primeira necessidade às vítimas, recorrendo a víveres que já estavam previamente destinados para a presente época chuvosa na região.

Moçambique enfrenta anualmente chuvas e ciclones durante o período chuvoso, que decorre entre outubro e março.

Na época chuvosa 2020/2021 o país foi atingido por eventos climatéricos extremos, com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações.

As intempéries provocaram pelo menos 96 mortes, afetaram 676.314 pessoas e causaram ainda 150 feridos, de acordo com dados do Governo.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones (Idai e Kenneth) de sempre a atingir o país.

PMA // JH

Lusa/Fim